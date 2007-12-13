Регіонал Лук’янов: Яценюк знав, куди йде

Представники парламентської більшості фактично відмовилися від вимоги зняти депутатську недоторканність з депутата Владислава Лук’янова (Партія регіонів). Про це сьогодні пише Коммерсантъ-Україна. Як відомо, у вівторок пан Лук’янов відібрав у голови Верховної ради Арсенія Яценюка картку для голосування, внаслідок чого коаліції не вистачило одного голосу для повернення до процедури затвердження Юлії Тимошенко на посту прем`єр-міністра. Того ж дня представники коаліції заявили, що мають намір притягти Владислава Лук’янова до кримінальної відповідальності за перешкоджання роботі спікера.

Депутат Андрій Портнов (БЮТ) тоді, зокрема, повідомив, що спікер вже передав у Генпрокуратуру офіційне депутатське звернення, в якому вимагає порушити кримінальну справу відносно народного депутата Владислава Лук’янова. За словами пана Портнова, фракції БЮТ і НУНС вирішили добитися зняття з нього депутатської недоторканності і зажадали, щоб генпрокурор впродовж 30 днів вніс у Верховну раду відповідне подання. "А якщо не буде подання – не буде і генпрокурора!" – погрожував представник БЮТ, маючи на увазі висловлення недовіри генпрокуророві Олександру Медведьку.

Проте в середу думка членів коаліції несподівано змінилася. Депутати, з якими кореспондент Ъ розмовляв учора, вже не заявляли категорично про необхідність зняти недоторканність з пана Лук’янова. "Ми не можемо цього вимагати. Це функція Генпрокуратури. Якщо генпрокурор зробить подання, то ми його розглядатимемо", - заявив заступник глави фракції БЮТ Олександр Турчинов. А народний депутат фракції НУНС Юрій Луценко в розмові з журналістами обмовився, що Арсеній Яценюк "фактично залишив Лук’янова безкарним", але не став уточнювати, що має на увазі.

Тим часом у Генпрокуратурі спростували інформацію про те, що голова Верховної ради передав в ГПУ згадане депутатське звернення. "Ця заява Яценюка в Генпрокуратуру поки не надходила, - сказав керівник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко.– Про це було заявлено, але саме звернення до нас не поступало". При цьому пан Бойченко відзначив, що в ГПУ зареєстровано інше звернення пана Яценюка, яке було написано у вівторок і стосувалося незаконного втручання в роботу системи "Рада".

Учора ввечері кореспондент Ъ з`ясував у пана Лук’янова, що він не побоюється кримінального переслідування за свій вчинок. "Яценюк знав, куди йде, так що йому нічого обурюватися", - заявив представник ПР, додавши, що відібрав у спікера картку, оскільки той "хотів “прошустріть" і "намагався протягнути потрібне рішення". Владислав Лукьянов упевнений, що і Арсеній Яценюк, і його колеги по коаліції відмовляться від ідеї звернення в ГПУ. "Хай тільки спробують. Я хочу подивитися, хто з них стане стукачем і напише на свого колегу", - пояснив свою позицію пан Лук’янов. Член фракції ПР додав, що не бачить судових перспектив справи, заснованої на таких звинуваченнях. "Тоді `Нашу Україну` і БЮТ потрібно взагалі надовго кинути за грати за те, що вони робили в минулому скликанні", - вважає депутат.

Дізнатися позицію Арсенія Яценюка в цьому конфлікті не вдалося – вчора спікер утримувався від спілкування з пресою.