Рибак повернув уряду проект держбюджету на 2014 рік
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повернув Кабінету міністрів проект державного бюджету на 2014 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.
“Сьогодні вони звернулися з листом, тому що виникло багато питань додаткових. З однієї сторони, у нас є ціла низка законів, які ми повинні прийняти, щоб сформувати дохідну частину бюджету, і є дуже багато теж листів - депутати цілу низку законопроектів внесли, щоб розглянули десь на 10 мільярдів гривень, щоб виконати свої обіцянки перед виборцями”, - сказав Рибак.
Він відзначив, що Кабмін “на цьому тижні ще попрацює”, а у п’ятницю, під час Години запитань до уряду, доповідь щодо виконання бюджету 2013 року та щодо принципів формування бюджету на 2014 рік.
На тему: Кабмін зареєстрував у Раді проект держбюджету-2014
Також під час Години запитань до уряду планується заслухати інформацію Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків підтоплень.
Як повідомляв УНІАН, згідно із законодавством, уряд подає до ВР законопроект про держбюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року.
Кабмін у суботу, 14 вересня, зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік.