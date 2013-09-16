Рибак повернув уряду проект держбюджету на 2014 рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради голів фракцій та парламентських комітетів.

“Сьогодні вони звернулися з листом, тому що виникло багато питань додаткових. З однієї сторони, у нас є ціла низка законів, які ми повинні прийняти, щоб сформувати дохідну частину бюджету, і є дуже багато теж листів - депутати цілу низку законопроектів внесли, щоб розглянули десь на 10 мільярдів гривень, щоб виконати свої обіцянки перед виборцями”, - сказав Рибак.

Він відзначив, що Кабмін “на цьому тижні ще попрацює”, а у п’ятницю, під час Години запитань до уряду, доповідь щодо виконання бюджету 2013 року та щодо принципів формування бюджету на 2014 рік.

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Також під час Години запитань до уряду планується заслухати інформацію Держслужби з надзвичайних ситуацій щодо ліквідації наслідків підтоплень.

Як повідомляв УНІАН, згідно із законодавством, уряд подає до ВР законопроект про держбюджет на наступний рік до 15 вересня поточного року.

Кабмін у суботу, 14 вересня, зареєстрував проект держбюджету на 2014 рік.