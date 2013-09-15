Експерти прогнозують, що держбюджет-2013 недоотримає 20-45 мільярдів

Такий діапазон експертних прогнозів, озвучених під час ”круглого столу”, проведеного Лігою фінансового розвитку, передає DT.UA.

Згідно з прогнозом старшого радника ”Альфа-Банку”, екс-віце-прем`єра з економічних питань Романа Шпека, через нереалістичність бюджетних прогнозів тільки за рахунок масштабу цифр держава недоотримає 30-35 млрд грн. За словами експерта, у 2013 році ВВП може збільшитися лише на 0,7%. І це при тому, що деркошторис-2013 формувався на базі прогнозного зростання в 3,4%.

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У свою чергу екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник констатував, що враховуючи поточну динаміку надходжень з причини уповільнення економіки, держава може недоотримати за підсумками року 40 млрд грн..

Приблизно такі ж оцінки - 40-45 млрд грн. і в екс-в.о. глави Мінфіну Ігоря Уманського.

За підрахунками директора департаменту податкової політики та моніторингу Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень Артема Рудика, проведених на базі розгорнутих показників першого півріччя-2013, за підсумками року держбюджет може недоотримати 20-22 млрд грн запланованих доходів.

При цьому директор департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів і зборів Сергія Крухмальов запевнив, що динаміка податкових і митних надходжень до бюджету ”адекватна тому ВВП, який ми маємо сьогодні”.

Як неодноразово зазначали експерти, причиною менших надходжень до держбюджету є надмірно оптимістичні макропрогнози уряду.

Експерти закликають владу більш виважено підходити до їх підготовки у бюджетному процесі - щоб уникнути як надлишкового тиску на економіку, так і неадекватного (штучного) роздування видаткової частини, знову ж таки - не забезпеченого реальними можливостями економіки.