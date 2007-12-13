Сьогодні 27 лідерів ЄС підпишуть нову угоду про принципи функціонування Євросоюзу

Церемонія підписання “Угоди про реформи” – нового базового документу, який визначить принципи функціонування Євросоюзу, - відбудеться в Лісабоні. Під документом підпишуться глави держав та урядів усіх 27-ми країн ЄС, передає ICTV.

Нова угода має замінити проект Євроконституції, яку відкинули французи та голландці під час національних референдумів у 2005-му році.

На відміну від конституції, у Лісабонському договорі не згадуються символи ЄС – прапор, гімн і спільна валюта. Документ запроваджує нову посаду – президента Євросоюзу, якого обиратимуть на два з половиною роки. Роль Європарламенту зросте, але у ньому скоротять кількість мандатів.

Чинності нова базова угода ЄС набере на початку 2009-го року після ратифікації всіма країнами-членами.