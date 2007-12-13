Партія регіонів заважати Тимошенко не хоче, але...

Народний депутат Раїса БОГАТИРЬОВА (Партія регіонів) не виключає, що сьогодні після розгляду ряду питань Верховна Рада прийматиме рішення щодо призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За її словами, о 10.00 розпочнеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту, і після остаточного погодження керівниками всіх фракцій проекту постанови щодо розподілу комітетів ВР, це питання буде винесене на голосування у сесійну залу.

Також вона наголосила, що фракція Партії регіонів наполягає на необхідності заслуховування керівництва СБУ щодо результатів перевірки можливості втручання у роботу системи «Рада».

Вона підкреслила, що «ми хочемо запросити розробника системи». За її словами, це необхідно, оскільки будь-яке голосування, у тому числі щодо затвердження бюлетенів для прийняття рішення про обрання Арсенія ЯЦЕНЮКА головою Верховної Ради України, можна поставити під сумнів.

На запитання журналістів, чи фракція Партії регіонів продовжує наполягати на вибаченні з боку коаліції, Р.БОГАТИРЬОВА зазначила: «Ну, звичайно, вони ж незаконно нас образили, незаслужено».

Вона підкреслила, коли буде закінчено розгляд цих питань і прийнято рішення щодо розподілу комітетів, то тоді може буде розглянуто питання щодо призначення Ю.ТИМОШЕНКО прем’єром.

Вона підкреслила, що «у нас немає ні бажання, ні необхідності перешкоджати обранню чи необранню прем`єр-міністра України».