Верховна Рада розпочинає засідання

Міжфракційні консультації завершилися, і Верховна Рада відновлює роботу в режимі пленарного засідання. Про це повідомив один із лідерів фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, пленарне засідання вестиме голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК. Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО не уточнив, з розгляду якого питання відкриється засідання. «Ви зараз побачите», - додав він.

«Ми послідовно йдемо на компроміс в усіх питаннях - і в питаннях розподілу комітетів, і порядку денного. Партія регіонів дуже напружувала розумові здібності для подальшого блокування, але врешті-решт не знайшла причин, тому сесія зараз розпочне роботу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.