СБУ ще 8 днів займатиметься системою ”Рада”

Служба безпеки України не може на даний надати остаточні висновки щодо можливості втручання в роботу електронної системи голосування «Рада».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні парламенту заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО.

Він зазначив, що згідно з законодавством, СБУ не відповідає за цю сферу, підкресливши, що це належить до компетенції Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Між тим, за словами М.ГЕРАСИМЕНКА, є ще 8 днів для з’ясування цієї ситуації, і тоді можна буде зробити остаточні висновки.

«Чи було втручання, чи ні, я не можу зараз відповісти, поки фахівці не відпрацюють систему «Рада», - сказав М.ГЕРАСИМЕНКО.

Він зазначив, що ці висновки мають зробити представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Він повідомив, що до СБУ на даний час офіційно надійшло два звернення народних депутатів з приводу втручання в систему «Рада», а також доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо вивчення ситуації.

У свою чергу заступник генерального прокурора Віктор КУДРЯВЦЕВ додав, що згідно з результатами перевірки, «зовнішнього втручання в роботу електронної системи «Рада» не виявлено».

Водночас В.КУДРЯВЦЕВ повідомив, що за результатами перевірки затверджено спільний план дій щодо подальшої роботи в цьому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня під час голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА і Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Депутати від фракції БЮТ звернулися з проханням до СБУ порушити кримінальну справу щодо перешкоджання депутатам в їхньому волевиявленні.

У свою чергу Президент 12 грудня попросив генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА та в.о. голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА надати йому особисто та голові Верховної Ради України інформацію про результати розслідування у зв`язку із звинувачуваннями групи народних депутатів про стороннє втручання в роботу електронної системи «Рада» під час голосування за кандидатуру прем`єр-міністра України 11 грудня.

Між тим прес-центр СБУ 12 грудня повідомив, що спеціальна міжвідомча комісія у складі фахівців СБУ та Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ не виявила втручання в роботу системи «Рада» під час голосування за призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра.