Литвин хоче працевлаштувати всіх, щоб не колотило країну
12:34, 13 грудня 2007Політика
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Депутат пропонує зробити все до завтра
Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне зробити всі кадрові призначення в парламенті до п`ятниці, 14 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив сьогодні журналістам у Верховній Раді.
«Я пропонував провести інтенсивні переговори, узгодити всі позиції, щоб принаймні до п`ятниці завершити всі кадрові призначення і наступного тижня розпочати процес організації роботи комітетів», - сказав В.ЛИТВИН.
На його думку, необхідно завершити «питання працевлаштування всіх, щоб не колотило країну, тому що треба працювати».
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