Литвин хоче працевлаштувати всіх, щоб не колотило країну

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає за доцільне зробити всі кадрові призначення в парламенті до п`ятниці, 14 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Я пропонував провести інтенсивні переговори, узгодити всі позиції, щоб принаймні до п`ятниці завершити всі кадрові призначення і наступного тижня розпочати процес організації роботи комітетів», - сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, необхідно завершити «питання працевлаштування всіх, щоб не колотило країну, тому що треба працювати».