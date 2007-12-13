Зварич наполягає, що система «Рада» є незахищеною

Народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) заявляє, що система «Рада» є незахищеною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ сказав на засіданні парламенту.

«Не підлягає сумніву, що система «Рада» не захищена», - сказав Р.ЗВАРИЧ і попросив голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА закликати керівника Управління комп’ютеризованих систем апарату ВР не «говорити про те, що система захищена».

Р.ЗВАРИЧ вважає, що ситуація є неприйнятною і необхідні заходи для забезпечення захисту цієї системи.

Він наголосив, що в системі «Рада» є технічне обладнання іноземного виробництва. За його словами, йдеться про прилади американсько-російського виробництва, на які немає атестату відповідності.