Литвин просить припинити посміховисько і застерігає від сверблячки

Лідер парламентської фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що електронна система голосування «Рада» працює бездоганно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Верховної Ради.

В.ЛИТВИН зазначив, що фракції «мають розібратися в собі, а не шукати винних в інших, як це намагаються зробити зараз». Він застеріг від пошуку «стрілочника», щоб на нього списати всі гріхи.

В.ЛИТВИН закликав ВР «припинити це посміховисько на всю країну і почати працювати».

Він зазначив, що вчені розробили пропозиції, які дозволяють голосувати винятково одному народному депутати, який є власником картки для голосування. Як додав В.ЛИТВИН, для реалізації цих пропозицій «не треба величезних коштів, але для цього треба подолати опір серед депутатського корпусу».

Він зазначив, що депутати мають голосувати два тижні на місяць під час сесійних засідань. Він застеріг народних депутатів «від спокуси, від сверблячки повернути стару практику, коли буде голосування один день на тиждень» під час пленарного тижня.