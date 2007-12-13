БЮТ просить Тимошенко «зайвий раз не пересуватися по Верховній Раді»

Блок Юлії Тимошенко посилив внутрішню охорону свого лідера у зв’язку із заявами про можливий напад на неї.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат, один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

За словами О.ТУРЧИНОВА, першим цю тему підняв російський політолог Сергій МАРКОВ, а також інформацію з цього приводу розмістив на своєму сайті ВАТ «Укртелеком».

«Ми посилили систему внутрішньої безпеки, яка стосується нашого лідера», - сказав він.

Крім того, за словами О.ТУРЧИНОВА, до того часу, поки не буде розглядатися питання про обрання прем’єр-міністра, звернулися з проханням до Юлії ТИМОШЕНКО «зайвий раз не пересуватися по Верховній Раді».

Депутат також повідомив, що БЮТ зв’язався з СБУ з проханням перевірити усю інформацію щодо можливого нападу на Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я сподіваюсь, що все ж таки є межа, через яку не можуть переходити політики, як би вони не хотіли і якби вони не боялися нашого лідера. І я сподіваюсь, що це знову залишиться лише викидом інформації», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

У свою чергу, у прес-службі Генеральної прокуратури України агентству УНІАН повідомили, що в разі, якщо Ю.ТИМОШЕНКО звернеться до генпрокурора з офіційною заявою, то буде призначено з вищевказаного приводу перевірку викладеної інформації, а також вирішено питання про надання їй додаткової охорони у разі необхідності

Як повідомляв УНІАН, невідомий чоловік намагався попередити Ю.ТИМОШЕНКО про підготовку замаху на її життя.

Згідно із повідомленням на сайті компанії «Укртелеком», у приміщення «Телекомсервісу» ВАТ «Укртелеком» за адресою: Київ, вул.Володимирська, 10, зайшов невідомий і без коментарів передав оператору відділення записку з текстом повідомлення на сайт лідера БЮТ: «Увага! Юля!!! Снайпер стежить за тобою! Четвер», після чого одразу залишив приміщення.

Про цей випадок компанія одразу повідомила правоохоронним органам.