Шуфрич пояснив, що без «Ради» у депутатів руки не піднімаються

Спосіб голосування у парламенті може бути змінений лише через голосування електронною системою "Рада", заявив член фракції Партії регіонів Нестор Шуфрич.

Так він відповів на питання журналістів, чи готові "регіонали" голосувати по розподілу комітетів і дообранню президії парламенту без системи "Рада".

"Ми готові сьогодні голосувати у спосіб, визначений регламентом, а зміна способу голосування має відбутися через голосування системою "Рада", - заявив Шуфрич.

"Інший спосіб не передбачений законодавством", - наголосив "регіонал".

Шуфрич вчергове підтвердив, що у разі бажання комуністів висунути свою кандидатуру на посаду першого віце-спікера, Партія регіонів "буде відстоювати кандидатуру від КПУ, що б там не говорила "Наша Україна".

Коментуючи закиди опонентів про те, що Партія регіонів затягує час через відсутність спільної мови серед її членів, Шуфрич заявив:

"У нас немає ніяких питань щодо розподілу посад у комітетах, але те, що сьогодні деякі міністри говорять, що їх пропонували або не пропонували, навіть не поговоривши з ними – це вже питання внутрішніх стосунків помаранчевої влади".

Українська правда