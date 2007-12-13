У Верховній Раді створили 28-й комітет

Верховна Рада України схвалила постанову «Про внесення змін до постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України VI скликання».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 395 народних депутатів із 448 зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено створити 28-й комітет – комітет ВР з питань податкової та митної політики. Цей комітет відатиме питаннями діяльності податкових органів, податкових пільг, податкового боргу або податкових зобов’язань, митної справи та митних тарифів, діяльності митних органів, законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю та тютюну. Також комітет відатиме питаннями щодо системи оподаткування, загальнодержавних податків і зборів, місцевих податків і зборів, а також питаннями страхових нарахувань на фонд оплати праці.