Довгий: криміналітет розправляється з принциповими депутатами

Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ ініціював звіт правоохоронців стосовно розслідування кримінальних справ щодо фактів замаху на життя депутатів, зокрема, на депутата Київської міської ради Михайла ЯКОВЧУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, про це він заявив, виступаючи з трибуни Київради.

О.ДОВГИЙ зазначив, що замах на життя М.ЯКОВЧУКА став продовженням „ганебної практики, коли криміналітет розправляється з принциповими депутатами”. При цьому він нагадав, що півроку тому депутата Деснянської райради Юрія ТИТОВА облили кислотою, а зовсім недавно жертвою нападників став помічник депутата М.ЯКОВЧУКА.

Замах на життя депутата Київради О.ДОВГИЙ пов’язав з тим, що М.ЯКОВЧУК займав принципову позицію щодо повернення київській громаді низки кінотеатрів, “незаконно захоплених представниками кримінальних угруповань”.

За словами секретаря Київради, на його адресу також надходили погрози від деяких посадових осіб, про що він надасть письмові свідчення відповідним органам. „Я підтверджу, що деякі високі посадові особи говорили мені прямим текстом: „Або передайте ЯКОВЧУКУ, щоб він відстав від наших кінотеатрів, або те, що відбулося (а перед цим мала місце ще одна провокація), здасться вам лише квіточками”, - зазначив він.

О.ДОВГИЙ запропонував депутатам підтримати його ініціативу щодо запрошення на чергове пленарне засідання Київради представників МВС і міської прокуратури зі звітом щодо розслідувань згаданих справ, а також з інформацією щодо кроків, які вживаються “задля убезпечення представників депутатського корпусу від зазіхань на їхнє життя з боку криміналітету”.

Пропозиція секретаря Київради була підтримана, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 грудня двоє невідомих тяжко поранили ножем у живіт депутата Київради М.ЯКОВЧУКА (фракція блоку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО). За словами свідків, після паркування машини двоє невідомих пішли за депутатом і завдали кілька ударів ножем.

М.ЯКОВЧУК очолює постійну комісію Київради з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики.