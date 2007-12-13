В системі ”Рада” завівся ”штучний інтелект”?

У сесійній залі Верховної Ради на робочому місці народного депутата Дмитра ПРИТИКИ (фракція Партії регіонів) після закриття вечірнього засідання парламенту зайнялися елементи електронної системи “Рада”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, це сталося під час вечірнього пленарного засідання. У зв’язку з чим він доручив апарату Верховної Ради і технічному персоналу негайно з’ясувати ситуацію та виправити ушкодження.