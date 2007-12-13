У коаліції закінчилися компроміси і поступки для регіоналів

Народний депутат фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ звинувачує Партію регіонів в умисному затягуванні часу для подовження повноважень уряду свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Партія регіонів продовжує тягнути час. Фракція цієї партії жорстко стоїть за комітет із питань судочинства, причому не висуваючи ніяких аргументів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Представник БЮТ також повідомив, що коаліція пропонувала фракціям меншості помінятися комітетами в пакеті «14 на 14». «Але ця пропозиція також не пішла. Ми вважаємо, що йде процедура затягування часу, як це було два роки тому, коли вони намагалися таким же чином зруйнувати коаліцію демократичних сил», - пояснив він.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що коаліція наполягатиме на тому, щоб у першу чергу розглянути питання про призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

«Всі можливі компроміси й поступки, які можливі, ми вже зробили», - додав він.

«Я не бачу ніяких процесуальних, ніяких юридичних або фізичних застережень для того, щоб проголосувати по кандидатурі прем`єр-міністра й складі уряду. Я сподіваюся, що нашим опонентам вистачить сил не демонструвати свій страх перед Ю.ТИМОШЕНКО, знову блокуючи Верховну Раду», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.