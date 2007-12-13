Ющенко не говорив з Гриценком про кандидатуру Єханурова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не радився з діючим міністром оборони Анатолієм ГРИЦЕНКОМ щодо кандидатури колишнього прем`єр-міністра Юрія ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони в новому складі уряду і не пропонував А.ГРИЦЕНКУ очолити Раду національної безпеки і оборони України.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив А.ГРИЦЕНКО, коментуючи рішення Президента В.ЮЩЕНКА про висунення кандидатури Ю.ЄХАНУРОВА на посаду міністра оборони.

«Мені не пропонували ніяких посад, а якщо мені це запропонують, то я відмовлюся», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання, з яких причин він відмовиться від посадової пропозиції, діючий міністр оборони, народний депутат фракції «Наша Україна - Народна самооборона» сказав: «Я думаю, причини зрозумілі».