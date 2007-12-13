Тимошенко вчинила як недосвідчений боксер?

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що пряма чи опосередкована демонстрація Юлією ТИМОШЕНКО своїх президентських амбіцій є її головною помилкою.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів в рамках он лайн-конференції на сайті “Обозреватель”.

За словами В.КАРАСЬОВА, така поведінка Ю.ТИМОШЕНКО “напружує” всіх інших, які також мають президентські амбіції. “В Україні проти сильного гравця грають усі”, - сказав він. В.КАРАСЬОВ вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО своїм виступом у Верховній Раді в день першого голосування за її кандидатуру на посаду прем’єр-міністра виказала свої “президентські наміри”. “Це був не виступ кандидата в прем’єр-міністри, а виступ кандидата в Президенти. Це її головна помилка. Це як в боксі, не треба відкриватися передчасно”, - сказав він.

На переконання політолога, українська політика на сьогодні структурується за двома полюсами: Ю.ТИМОШЕНКО та всі інші. В.КАРАСЬОВ також вважає помилкою те, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО, склад якого було оприлюднено в ЗМІ, “це не просто Кабінет міністрів, а особистий президентський кабінет Ю.ТИМОШЕНКО”.

В.КАРАСЬОВ вважає, що якщо уряд Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться, то він проіснує мінімум до середини 2008 року. “Надалі він нікому не буде потрібен - ні ЮЩЕНКУ, ні елітам, ні самій Юлі”,- додав він.

Коментуючи поведінку Блоку Литвина, В.КРАСЬОВ зазначив, що члени блоку поводять себе розумно, не втручаючись у ситуацію. “Вони чекають, коли ЛИТВИН буде потрібен не тільки на біл-бордах, а конкретно”, - сказав він. На переконання В.КАРАСЬОВА, В.ЛИТВИНУ необхідно зберегти фракцію, виборця, отримати посади в парламенті і, можливо, в уряді. ”Йому необхідно інтегруватися в систему влади, в нинішній політичний режим, більш того, впливати на його остаточну ліпку”, - сказав він.