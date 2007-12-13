Ющенко вважає, що Єхануров - свіжа кров

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що керувався професійними якостями претендентів при виборі кандидатур міністрів за своєю квотою.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він сказав в інтерв’ю “5 каналу”. Відповідаючи на запитання щодо кандидатур міністрів, яких Президент за своєю квотою пропонує до нового уряду, В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що «вони будуть сприйняті фракцією «Наша Україна - Народна самооборона». При цьому глава держави підкреслив, що у своєму виборі, насамперед, керувався професійними якостями цих кандидатур.

«Є мотиви професійні, де треба просто представити свіжу кров, свіжі погляди, свіжу механіку реалізації реформ», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував парламенту призначити міністром оборони Юрія ЄХАНУРОВА, міністром закордонних справ – Володимира ОГРИЗКА.