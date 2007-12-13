Київрада передала під забудову 77 га сільськогосподарських земель

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були прийняті сьогодні на сесії Київської міської ради.

Так, згідно з двома різними проектами рішень ВАТ «Агрофірма «Теплиці України» передано земельні ділянки площами 7,95 га та 64,14 га на вул. Берковецькій, 6 у Святошинському районі під будівництво та обслуговування торговельно-розважальних комплексів, офісних центрів та об’єктів житлово-громадської забудови.

Сьогоднішніми рішеннями Київрада змінила цільове призначення цих земельних ділянок з сільськогосподарського на землі фонду житлової та громадської забудови. Відповідні зміни внесено до генплану розвитку міста на період до 2020 року.

Крім того, депутати проголосували за виділення 9,48 га також на вул. Берковецькій, 6 для ТОВ «Науково-виробнича фірма «Талер» під забудову об’єктами розважального, офісного призначення та житлово-громадську забудову. Цим рішенням також внесено зміни до генплану, оскільки зазначена земельна ділянка змінила цільове призначення і також виведена з земель сільськогосподарського призначення до земель житлової та громадської забудови. Зазначені земельні ділянки передані в оренду на термін від 3 до 15 років.

Зазначені проекти рішень були внесені до порядку денного сесії з голосу головою земельної комісії Олексієм ЄВЛАХОМ.