Рудьковський втік від слідчого СБУ

Слідче управління СБУ порушило кримінальну справу за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами Міністерства транспорту і зв’язку.

Про це "Українській правді" повідомила речниця в.о. голови СБУ Марина Остапенко.

За її словами, кримінальна справа була порушена за частиною 5 статті 191 Кримінального Кодексу України (привласнення коштів в особливо великих розмірах).

Сума, про яку йдеться, - близько 400 тисяч гривень.

У рамках кримінальної справи на допит викликався міністр транспорту та зв’язку Микола Рудьковський.

За словами Остапенко, у середу слідчий СБУ у приймальні Міністерства намагався вручити Рудьковському повістку, проте той "втік з кабінету, пославшись на зайнятість".

Тому, за словами речниці СБУ, слідчий вимушений був вручити повістку його секретарці.

Водночас, за словами Остапенко, є інформація, що Рудьковський терміново виїхав закордон.

Епізод, за яким викликається Рудьковський в СБУ, стосується поїздки "Київ – Париж – Київ" на приватному чартерному літаку, яку він здійснив з 9 по 12 червня цього року, оплативши цей рейс за рахунок Мінтрансу.

За інформацією "Української правди", цю поїздку Рудьковський здійснив разом з однією з колишніх "Міс Україна". Зараз, за інформацією УП, він перебуває у Москві.

Водночас Рудьковський стверджує, що літав у Париж на зустріч з віце-президентом Єврокомісії з питань транспортом і офіційно погодив свій візит з прем’єром Віктором Януковичем.

"Це черговий крок помсти збоку секретаріату президента за мою позицію щодо закупівлі літаків для польотів президента...", - сказав він в ефірі "1+1" у середу ввечері.

У четвер прес-секретар Рудьковського Вікторія Бутенко заявила, що Рудьковський перебував на роботі у середу до 18 години і повістку від співробітників СБУ він не отримував.

Як відомо, злочини, передбачені частиною 5 статті 191 ККУ, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.