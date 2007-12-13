Коаліція завтра вимагатиме, щоб Тимошенко пропустили вперед

Коаліція демократичних сил наполягатиме на першочерговому розгляді питання про призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром на завтрашньому засіданні Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми наполягатимемо на тому, щоб це було першим питанням. До речі, це передбачено й законом про Кабінет Міністрів і Регламентом Верховної Ради», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Представник БЮТ підкреслив, що ситуація в країні вимагає стабільності влади, й саме тому коаліція вимагатиме прискорити процес формування уряду.

ОТУРЧИНОВ підкреслив, що не існує якихось законодавчих обмежень щодо термінів призначення прем`єр-міністра. «Цього немає, й я чесно скажу, що проблема не в законодавчій позиції. Проблема в тому, що країні необхідний сильний уряд, країні необхідно зупинити безвладдя й розкрадання бюджетних коштів і державних ресурсів», - вважає він.