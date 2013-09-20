Бойко: Київ не домігся від РФ рівноправних умов зниження ціни на газ

Про це заявив віце-прем'єр Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Інтер".

Таким чином, Бойко пояснив, чому, на його думку, не вдалося домовитися про зниження ціни, пише РИА Новости.

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"Тому що у нас була позиція нашого президента, що ми готові вибудовувати будь-яку модель співпраці з російськими колегами на рівноправних умовах. І ми на моїй пам'яті перебрали чотири (варіанти) за ці два роки, які дозволяли здійснювати рівноправне партнерство, взаємовигоди, і досягти на базі цього зниження ціни на газ" , - сказав Бойко.

За його словами, "на жаль, ми не отримали відповіді". "І ті моделі, які нам пропонували, йшли у протиріччя директивам президента про те, що ми будемо вибудовувати відносини тільки на рівних умовах, тому ми перейшли до політики зниження закупівель російського газу", - заявив Бойко.

Як повідомляв УНІАН, уряд Азарова з 2010 року веде безуспішні переговори з Росією про зниження ціни на газ.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

Недавно прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що щодня дія українсько-російських газових угод, підписаних у 2009 році, віддаляє Україну від Росії.