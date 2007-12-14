Президент України Віктор ЮЩЕНКО не вірить у зовнішнє втручання в систему "Рада" під час голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України. Про це глава держави заявив в інтерв`ю “5-му каналу”.

"Я персонально говорив з генпрокурором (Олександром МЕДВЕДЬКОМ) із цього питання. Я сказав: це ваше персональне, Олександре Івановичу, завдання, поставити крапку у цьому. Бо якщо ми не будемо довіряти системі публічного голосування, то, вибачте, кому ми будемо довіряти? Якщо є сумнів – його треба розвіяти, якщо є факт – дати адекватну оцінку!", - сказав Президент.

За його словами, "на жаль, багато прикростей виникло" у цьому питанні.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що розслідування завершено і було здійснено "у партнерстві службою захисту інформації, СБУ, Генпрокуратурою і внутрішньою службою комп`ютерного забезпечення Ради".

"Рішення є – система працювала, змін у системі не було, технічних ушкоджень не було", - цитує В.ЮЩЕНКА “Українська правда”.