Азаров вірить в успіх українських товарів на європейському ринку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в інтерв'ю російському телеканалу «Росія 24».

«Ввізне мито протягом першого року ЄС знижує практично до нуля – за 98% всіма нашими товарними позиціями. У свою чергу ми знижуємо мито протягом 5 років не до нуля, а до середньозважених 2,75%. Ми зберігаємо на значний перехідний період певний рівень захисту», - сказав Азаров.

Він підкреслив, що в угоді про зону вільній торгівлі міститься положення про те, що ЄС зобов'язується не субсидувати той експорт, який прямує до України.

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«Щоб уникнути спекуляцій я запропонував російським партнерам сісти за стіл і поговорити, які позиції їх турбують. Давайте порахуємо і подивимося, створимо спільні митні пости і комісії з перевірки сертифікатів походження (товарів)», - сказав Азаров і додав, що з боку РФ, окрім емоційних оцінок, поки що нічого конкретного не звучить.

Він підкреслив, що є оптимістом щодо виходу на ринок ЄС. За словами прем'єра, такі галузі як IT-технології, сільське господарство, вже сьогодні можуть працювати на цьому ринку.

«Я згадую перші дискусії з Єврокомісією щодо квоти на постачання зерна, де нам назначали цифру 10 тис. тонн, тоді ми просто посміхнулися і пішли з-за столу переговорів», - сказав Азаров. Він зазначив, що після засухи 2010 року Україна на цей ринок поставила 500 тис. тонн.

«Зараз без будь-яких квот, без будь-яких дозволів ми поставляємо декілька мільйонів і потреба значно більша», - сказав він.

Також, за його словами, Україна зможе зайняти свою нішу на ринку металів, оскільки модернізує своє виробництво.