Азаров відповів Кремлю, нагадавши, що часи СРСР минули

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю російському телеканалу «Росія 24».

«Всі ці розмови про те, що треба визначитися - або ви туди, або туди, під собою нічого не мають, окрім неправильних ідеологічних посилів. Це все мені нагадує таке відоме гасло – «хто не з нами, той проти нас». Ми хочемо бути з вами, ми хочемо бути й з іншими», - заявив Азаров.

На тему: Азаров: Можу трішки засмутити російських експертів – нічого не обвалиться

Він нагадав, що минув той час, коли Радянський союз відгородився від всього світу, що привело до того, що населення прагнуло купувати все закордонне і відмовлялося від вітчизняного.

«Ми що, хочемо повторити ті самі помилки, які були, і наступити на ті самі граблі. Цей шлях важкий, і я говорив про ці ризики на Кабінеті міністрів», - сказав він.

При цьому Азаров підкреслив, що Росія для України - природний партнер у плані модернізації економіки.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Україна не зможе одночасно бути асоційованим членом ЄС і брати участь у Митному союзі.

Медведєв вважає, що заяви українського керівництва про готовність ратифікувати "різні угоди" нічого, окрім здивування, не викликають.

"Всі розмови про можливість бути і тут, і там - цілковите лукавство. Це бажання, даруйте, просто запудрити мізки власному народу", - сказав він.