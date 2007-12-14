Баба Параска мріє подарувати Луценку автомат на день народження

14 грудня лідер "Народної самооборони", екс-міністр внутрішніх справ відсвяткує свій 43-й день народження. Газета "Сегодня" з`ясувала, які подарунки приготували йому друзі і соратники.

Баба Параска мріє подарувати своєму майданівському другу шмайсер. "У мене сусід в селі бандерівцем був. У нього в криївці, можливо, зберігся автомат "Шмайсер". Так я б його випросила і Юрі подарувала б, щоб він всіх олігархів повбивав", говорить Баба Параска. Депутат-нунсівець Володимир Ар’єв вручить своєму лідерові картину, написану маслом, на якій Луценко зображений у вигляді Нео (головного героя фільму "Матриця"). "Я на доброчинному аукціоні за $1750 купив 10 картин Ольги Сак, на яких зображені наші політики, — наприклад, Шуфрич з крокодилом і котами, Мороз, який їсть борщ на місці спікера, Тимошенко в морзі, яка стоїть з скальпелем над політтрупами. Серед цих портретів є і Юрка", — розповів депутат.

Сергій Луценко подарує братові сувенір у вигляді міні-фонтанчика, який працює від електричної розетки. "У нас склалася традиція - ми один одному на день народження даруємо які-небудь прикольні подарунки", — пояснив свій вибір Луценко-старший. Близький друг Луценко депутат Тарас Стецьків вручить книгу, присвячену національно-визвольній боротьбі західних українців у середині 20 сторіччя, зокрема, історії УПА і невелику скульптурку. "Може бути запорізький козак або який-небудь гетьман", - розповів Тарас.

"Я в день народження Юрія Віталійовича порадив би йому змінити професію. Хай йде виступати в Comedy club. Там його заждалися, - таке побажання Луценко висловив його давній опонент регіонал Борис Колесников. - Він стане не тільки зіркою клубу, але і легендою України". Засновник українського "Комеді" Максим "Лєдокол" Бахматов, який півроку тому залишив його, сказав газеті, що Луценко був би дуже сильним резидентом клубу. "У нього є така важлива якість як здібність до імпровізації. Думаю, його амплуа - це політична пародія. Я б, до речі, із задоволенням узяв би в клуб і інших політиків". За його словами, Юрій Віталійович спокійно міг би заробляти 5000 доларів на місяць, а це на 2000 більше, ніж його нинішня депутатська зарплата.