НУ-НС дав Плющу відстрочку

Питання щодо виключення Івана Плюща з фракції «Наша Україна-Народна Самооборона» розглянуть після формування уряду.

Про це Радіо Свободаповідомив представник НУНС Юрій Костенко: «Так, ставилося деякими депутатами питання у фракції щодо негайного розгляду у фракції ситуації із голосуванням. Точніше – не голосуванням Івана Степановича. Але голова Фракції В’ячеслав Кириленко запропонував повернутися до розгляду цього питання й предметно і фахово обговорити його, але тільки після формування уряду».

Іван Плющ не голосував за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем’єра.

Раніше представники НУНС заявляли, що у такому випадку розглянуть питання про його виключення із фракції та про позбавлення Плюща депутатських повноважень.

Втім, ця процедура чітко не виписана українським законодавством.