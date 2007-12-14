Партія регіонів заблокувала... ну ви в курсі
10:02, 14 грудня 2007Політика
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У президії знаходиться 6 нардепів
Народні депутати з фракції Партії регіонів до початку пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, у президії знаходиться 6 народних депутатів, які зайняли робочі місця членів президії.
Крім того, група народних депутатів розмістилася в ложі уряду.
Пленарне засідання ВР мало розпочатися о 10.00.
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