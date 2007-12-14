Партія регіонів заблокувала... ну ви в курсі

Народні депутати з фракції Партії регіонів до початку пленарного засідання заблокували трибуну і президію Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, у президії знаходиться 6 народних депутатів, які зайняли робочі місця членів президії.

Крім того, група народних депутатів розмістилася в ложі уряду.

Пленарне засідання ВР мало розпочатися о 10.00.