Опозиція розривається між Мартинюком і Богатирьовою

Фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина сьогодні в ході консультацій висунуть єдину кандидатуру на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив народний депутат із фракції Партії регіонів Володимир РИБАК.

«На сьогоднішній день існує дві кандидатури на посаду першого віце-спікера: представник КПУ Адам МАРТИНЮК і представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

«Сьогодні в результаті консультацій між трьома фракціями ми визначимо єдину узгоджену кандидатуру», - сказав В.РИБАК.

Представник Партії регіонів також повідомив, що фракція не зверталася до А.МАРТИНЮКА з проханням узяти самовідвід для висунення Р.БОГАТИРЬОВОЇ на посаду першого заступника голови ВР.

«Навіщо нам просити МАРТИНЮКА про самовідвід, якщо ми можемо напряму прийняти рішення щодо висунення своєї кандидатури. Єдину кандидатуру, підкреслюю, буде визначено під час сьогоднішніх консультацій», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня народний депутат України, член Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявив, що фракція ПР готова висунути кандидатуру Раїси БОГАТИРБОВОЇ на посаду першого заступника голови ВР.

"Якщо вони (фракція КПУ) знімуть свою кандидатуру (на посаду першого віце-спікера А.МАРТИНЮКА – УНІАН), ми готові висунути Раїсу Василівну БОГАТИРЬОВУ або ..., ну, як визначиться фракція", - сказав депутат.