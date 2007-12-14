Ляпіна: що, їм треба, щоб ”Рада” впала комусь на голову?

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” наполягає на проведенні сьогодні голосування за призначення прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказала народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА.

За її словами, «фракція категорично налаштована» на те, щоб сьогодні відбулося голосування за затвердження кандидатури лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

«Ми готові це робити в різні способи, навіть при блокуванні трибуни і президії з боку меншості», - сказала вона.

К.ЛЯПІНА зазначила, що Партія регіонів блокує систему «Рада», «до якої в нас довіри немає». За її словами, вчорашній інцидент зі загоранням елементів системи «Рада» є ще одним підтвердженням проблем в її роботі.

«Що, їм треба, щоб вона впала комусь на голову?», - сказала К.ЛЯПІНА.