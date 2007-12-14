У Верховній Раді оголосили перерву

У Верховній Раді на 30 хвилин - до 10.45 - оголошено перерву для продовження консультацій між фракціями щодо порядку денного роботи парламенту і, зокрема, розгляду питання про призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву оголосив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на вимогу двох фракцій.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що фракції БЮТ та “Наша Україна – Народна самооборона” наполягають на розгляді саме сьогодні питання про обрання Ю.ТИМОШЕНКО главою уряду. При цьому він нагадав, що у ВР зареєстровано повторне подання Президента з цього питання.

В той же час, за словами А.ЯЦЕНЮКА, Регламентом ВР на розгляд подання відводиться 5 днів, і останній день, коли можна розглянути це питання – неділя, 16 грудня.

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що фракції БЮТ та НУ-НС вимагають змінити спосіб голосування за Ю.ТИМОШЕНКО.

Але, за словами голови ВР, у цьому питанні потрібно прийняти узгоджене рішення представників усіх фракцій. «Ми не можемо порушити права фракцій, які хочуть змінити спосіб голосування», - сказав він.

Крім того, зауважив А.ЯЦЕНЮК, при розгляді важливих питань доцільно було б «уникнути подальших звинувачень у збоях системи «Рада»».