Симоненко заявляє, що відбувається ”колосальний” перерозподіл влади

Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради між представниками коаліції та меншості не було досягнуто домовленостей щодо подальшої роботи парламенту.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що після оголошення перерви у ранковому засіданні ВР знову відбуватимуться консультації між лідерами фракцій та їх представниками.

За словами П.СИМОНЕНКА, сьогоднішня ситуація ще раз підтверджує, «що в Україні відбувається колосальний перерозподіл влади».