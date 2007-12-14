Симоненко заявляє, що відбувається ”колосальний” перерозподіл влади
10:41, 14 грудня 2007Політика
1788
Фракції не можуть домовитися
Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради між представниками коаліції та меншості не було досягнуто домовленостей щодо подальшої роботи парламенту.
Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.
Він зазначив, що після оголошення перерви у ранковому засіданні ВР знову відбуватимуться консультації між лідерами фракцій та їх представниками.
За словами П.СИМОНЕНКА, сьогоднішня ситуація ще раз підтверджує, «що в Україні відбувається колосальний перерозподіл влади».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter