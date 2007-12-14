Симоненко заявляє, що відбувається ”колосальний” перерозподіл влади

10:41, 14 грудня 2007
Політика
1788

Фракції не можуть домовитися

Сьогодні на засіданні Погоджувальної ради між представниками коаліції та меншості не було досягнуто домовленостей щодо подальшої роботи парламенту.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що після оголошення перерви у ранковому засіданні ВР знову відбуватимуться консультації між лідерами фракцій та їх представниками.

За словами П.СИМОНЕНКА, сьогоднішня ситуація ще раз підтверджує, «що в Україні відбувається колосальний перерозподіл влади».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter