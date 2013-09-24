КС дозволив призначати суддів пожиттєво

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний висновок у справі за зверненням Верховної Ради оприлюднив сьогодні Конституційний Суд України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 5 вересня вирішила направити до Конституційного суду євроінтеграційний президентський проект закону про внесення змін до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 55, 85, 106, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131 Конституції України.

На тему: Рада направила до КС проект єврозакону про незалежність суддів

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що посилення гарантій незалежності суддів є ключовим питанням конституційної реформи правосуддя, і їх існування необхідно забезпечити як при призначенні та звільненні судді з посади, так і в ході здійснення ним своєї діяльності.

Зокрема, змінами до статей 106, 126 та 128 Конституції пропонується удосконалити порядок призначення та звільнення судді. Передбачається, що суддя суду загальної юрисдикції призначається на посаду безстроково Президентом України. При цьому проектом пропонується встановити, що рішення глави держави щодо призначення суддів чи звільнення їх з посади прийматимуться виключно на підставі та згідно з поданням Вищої ради юстиції.

Оскільки п’ятирічний строк, на який суддя призначався на посаду вперше, скасовується, то із Конституції України виключаються повноваження Верховної Ради щодо обрання суддів на посади та звільнення їх з посад.

Змінами до статті 127 пропонується підвищити вимоги до осіб, які можуть претендувати на зайняття посади судді, а також встановлюється, що добір кандидатів на посаду судді здійснюється на конкурсній основі.

Конституційний Суд вважає, що пропоновані зміни не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини та громадянина і не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Судді КС також вважають, що запропоновані зміни спрямовані на підвищення рівня незалежності судової влади.

На думку КС, надання генеральному прокурору України можливості здійснювати свої повноваження без обмеження 5-річним строком сприятиме його неупередженості та незалежності, а також стабільній роботі Генпрокуратури.