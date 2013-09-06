В ЄС відзначили, що реформи в Україні «набрали максимальні темпи»

Томас Маркерт вітає важливі рішення, прийняті українським парламентом.

Про це він заявив e Києві, під час зустрічі з членом Венеціанської комісії від України, народним депутатом України, головою Комітету ВР з питань верховенства права і правосуддя Сергієм Ківаловим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ківалова, під час зустрічі, в якій також брали участь члени Європейської комісії "За демократію через право" і експерти Генерального директората з прав людини Анна Сухоцька, Каарло Туорі, Пітер Пакзолай, Ніколай Ешану, Шнутц Дурр та інші, увага була зосереджена на питаннях реформи органів прокуратури в Україні. Зокрема, обговорювався законопроект "Про прокуратуру", який спрямовано на експертну оцінку до Венеціанської комісії.

Ківалов повідомив європейським фахівцям, що український парламент майже одностайно ухвалив рішення направити до Конституційного Суду зміни до Конституції в частині посилення гарантій незалежності суддів, відзначивши, що до останньої редакції увійшли і рекомендації Венеціанській комісії.

Голова парламентського комітету відзначив, що українські законодавці зацікавлені в тісній співпраці з міжнародними експертами з правових питань. Він нагадав, що в Україні за останні 15 років неодноразово були спроби змінити закон про прокуратуру, але нічого не виходило з різних причин.

"Тільки зараз, коли новий Кримінальний процесуальний кодекс ухвалений і діє, ми можемо почати повноцінну реформу системи прокуратури", - сказав Ківалов. Він зазначив, що рекомендації експертів Ради Європи реалізовані й у новому Кримінальному процесуальному кодексі, який відображає основні вимоги європейських стандартів, і в законопроекті "Про прокуратуру".

"Законопроект про прокуратуру змінює ситуацію на краще, це - прогрес, великий крок вперед", - відзначив Ківалов.

Він зазначив також, що законопроект буде розглянуто українським парламентом після його оцінки експертами Європейської комісії "За демократію через право".

Під час зустрічі акцентувалася увага на роботі Конституційної асамблеї, яка продовжує свою діяльність. Було відзначено, що для подальшого реформування органів прокуратури необхідно внести зміни до Основного Закону України.

У свою чергу, голова делегації Ради Європи Маркерт відзначив, що сьогодні "ідеальний час для нашого візиту до України, тому що реформи зараз набрали максимальні темпи". Крім того, він привітав важливі рішення, які прийняв український парламент. За його словами, важливим є рішення про направлення проекту змін до Конституції до Конституційного Суду та інші рішення, які були прийняті Верховною Радою останнім часом.

Маркерт висловив надію, що вже найближчим часом Венеціанська комісія зможе передати проект експертних висновків до законопроекту "Про прокуратуру".