Регіонали не хочуть, щоб за Тимошенко голосували руками чи ногами

Партія регіонів вимагає проведення голосування під час пленарного засідання Верховної Ради за допомогою електронної системи «Рада», а також вимагає публічних вибачень від коаліції за звинувачення на свою адресу в зриві голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО журналістам.

«Ми наполягаємо на тому, щоб голосування здійснювалося за допомогою системи «Рада», а не руками або ногами, а питання розглядалися в тій послідовності, як визначає регламент ВР», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Представник Партії регіонів повідомив, що поки взаєморозуміння з цих питань між коаліцією і фракціями меншості не досягнуто.

«Більш того, вони (більшість – УНІАН) указують нам, кого висувати на посади комітетів, відданих Партії регіонів. Це застосування подвійних стандартів, але ми на це не йдемо й намагаємося довести їм, що принципи демократії вищі, ніж принципи політичної доцільності», - підкреслив депутат.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО заявив, що коаліція виступає проти висунення кандидатури представника Партії регіонів Сергія КІВАЛОВА на посаду керівника Комітету ВР із питань судочинства.