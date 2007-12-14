Луценко мріє отримати на день народження Тимошенко

Один із лідерів фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що кращим «політичним» подарунком на день його народження буде обрання лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам у ВР.

«Найкращим політичним подарунком для мене було б обрання прем`єр-міністра України. Я на це розраховую й, власне, саме тому перебуваю в залі, щоб ніхто з моїх друзів не схибив, коли потрібно буде натиснути на кнопку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Депутат повідомив, що почав святкувати свій день народження сьогодні опівночі на концерті «95-го кварталу». «Хлопці, як завжди, були в ударі, а потім моя дружина стала моїм водієм з усіма наслідками , що випливають із цього », - додав він.

Довідка УНІАН. Екс-міністр внутрішніх справ, один із лідерів фракції НУ-НС Ю.ЛУЦЕНКО сьогодні святкує свій 43-й день народження.

Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні, відкриваючи пленарне засідання ВР, привітав Ю.ЛУЦЕНКА з днем народження.