У Литвина порахували, що в залі тільки 221 депутат від коаліції

До призначення прем’єр-міністра України Президент Віктор ЮЩЕНКО має виступити з промовою про внутрішню ситуацію в державі.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив народний депутат України Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (фракція Блоку Литвина).

За його словами, після виступу глави держави та заслуховування інформації Державного комітету статистики стало б зрозуміло, «яким має бути прем’єр-міністр України, щоб працювати у даних умовах».

На думку С.ГРИНЕВЕЦЬКОГО, затягування із призначенням лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України відбувається через складну ситуацію в коаліції. «Там (в коаліції) - не все гаразд, і це можна констатувати, подивившись на той пакет кандидатур на посади міністрів», - зазначив він.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ зауважив, що сьогодні під час реєстрації стало зрозуміло, що у сесійній залі ВР присутній лише 221 народний депутат, який входить до коаліції, і тому навіть виходячи з цього, неможливо ставити питання про голосування за кандидатуру прем’єр-міністра України.

Він наголосив, що вже 9 місяців ВР не працює в нормальному режимі.

У результаті не лише не ухвалюються закони, а й не призначаються судді