На Львівщині став падати рейтинг «Свободи» і «Батьківщини» - опитування

За Партію регіонів готові проголосувати 2,1% опитаних, за «Нашу Україну» – 1,1%. У решти партій рейтинг менше як 1%. Водночас велика частка тих, хто не визначився, – 15,2%, не пішли би на вибори 8,3% респондентів.

Як повідомляє ЗІК, такі дані соціологічного дослідження сьогодні на прес-конференції у Львові оприлюднила керівник місцевого центру вивчення громадської думки «Соціоінформ» Наталія Зайцева-Чіпак.

В електоральних уподобаннях мешканців Львівщини помітні регіональні відмінності. Так, у Львові найбільше прихильників мають «Свобода» й УДАР, а «Батьківщина» – на третьому місці. По області, навпаки, «Батьківщина» є лідером – 30% прихильників у містах і 39% у селах. Крім того, у селах найменша частка тих, хто не визначився з вибором – 11%.

Схожі результати опитування і стосовно виборів до обласної ради: «Батьківщина» – 28,3%, ВО «Свобода» – 21,7%, УДАР – 19,1%. При цьому не визначилися майже 17% респондентів, не підуть на вибори – 9%.

На президентських виборах найбільше опитаних (22,8%) готові проголосувати за Віталія Кличка. Проте в даному випадку у списку запропонованих для респондентів кандидатів були і Юлія Тимошенко (за неї – 18,3%), і Арсеній Яценюк (13,9%). Якщо ж від «Батьківщини» йтиме один спільний кандидат, то розподіл симпатій виборців може змінитися, зазначила Наталія Зайцева-Чіпак.

Тягнибока на посаду Президента готові підтримати 9,6% опитаних мешканців Львівщини. Не визначилися – майже 18%.

Політолог Анатолій Романюк, коментуючи результати дослідження, зазначив, що коли порівнювати їх з результатами останніх парламентських виборів, то помітна тенденція до зменшення готовності виборців голосувати за «Свободу» і «Батьківщину», а також збільшення кількості прихильників УДАРу.

Падіння підтримки «Свободи», на думку експерта, пояснюється тим, що на виборах вона чітко задекларувала себе як радикальна політична сила. «А коли вона перестає бути радикальною і стає подібною на інших, частка симпатиків змінюється. З одного боку, це є розширення спектру виборців, а з іншого – вона ризикує втратити своїх виборців», – зазначив Романюк і додав, що тут далися взнаки також і останні критичні повідомлення, які з’явилися про свободівців у ЗМІ.

Падіння рейтингу «Батьківщини» політолог пов’язує зі складністю об’єднання цієї партії із «Фронтом змін» і конфліктними ситуаціями, які при цьому виникають, а також з тим, що нинішній голова «Батьківщини» Арсеній Яценюк, за даними соціології, не є лідером громадської думки на Львівщині.

Довідка.

Опитування проводилось 1-16 вересня 2013 року. Методом інтерв’ю опитано 1200 респондентів. Помилка репрезентативності – 3,5%.