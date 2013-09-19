ЗМІ: Мама фінансиста Свободи виявилася співвласницею фірми Фірташа

У 2010 році Ганна Кривецька, мати основного фінансиста ВО Свобода Ігоря Кривецького, який у 2012 році пройшов за партійним списком до Верховної Ради, увійшла до складу засновників ТОВ «КАН», якому належить ТРЦ «Арена-Сіті» – один із найдорожчих торгово-розважальних центрів, що розташований у центрі Києва, на Бесарабці, повідомляють Наші гроші.

За інформацією видання, 66-річній пенсіонерці, яка живе у селі Мохнате Турківського району Львівської області належить 5%, а решта 95% – ТОВ «Передові технології плюс», заснованому у 2004 році кіпрським офшором BOVALON Investments Limited.

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Згідно з випискою з кіпрського реєстру прав власності, засновником і власником 100% компанії BOVALON Investments Limited є Group DF International Real Estate Ltd, що входить у групу компаній Дмитра Фірташа Group DF, зазначає видання.

«Передові технологій плюс» стали першою компанією Фірташа, яка почала працювати на ринку елітної нерухомості. У 2007 році ця компанія купила половину 31-поверхового бізнес-центру «Парус» у центрі Києва. Того ж року «Передові технології плюс» придбала ТОВ «КАН», якому належить ТРЦ «Арена-Сіті».

Згідно з висновками аудиторів, у 2012 році чистий прибуток компанії «Передові технології плюс» перевищив 706 млн грн.

Згідно з тим же аудиторським звітом, станом на 1 січня 2013 року участь «Передових технологій плюс» у капіталі ТОВ «КАН» складає понад 214,4 млн грн. Якщо виходити із розподілу часток між «Передовими технологіями» і Ганною Кривецькою, то участь 66-річної пенсіонерки з гірського села на Львівщині у капіталі ТОВ «КАН» становить близько 11,3 млн грн.

Як відомо, 41-річний Ігор Кривецький є головою Економічної ради ВО «Свобода» – головного партійного органу, відповідального за фінансування партії. Прізвище Кривецького як одного із головних фінансистів «Свободи» неодноразово озвучував і її лідер Олег Тягнибок.