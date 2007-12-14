У ”НУ-НС” уже 5 кандидатів на ”заміну” у Кабміні

Представники фракції "НУ-НС" не згодні з низкою кандидатур, висунутих у новий уряд, зокрема, крім кандидатур міністра оборони й закордонних справ, внесених президентом, це кандидатури міністрів юстиції, АПК та освіти.

Про це пише в п`ятницю "Комерсант-Україна", посилаючись на коментарі низки представників "НУ-НС".

Зокрема, невдоволення кандидатурами на низку міністерських посад, що належать до квоти "НУ-НС", за словами депутата Олеся Донія, виникло у зв`язку з тим, що "фракція дізналася про перелік кандидатів у міністри за годину до голосування, на фракції це питання навіть не обговорювалося і не голосувалося".

Зараз дискусія в "НУ-НС" ведеться навколо 5 претендентів на міністерські портфелі. Найбільші розбіжності, за інформацією видання, зокрема, викликають Микола Оніщук (претендент на посаду міністра юстиції), Василь Кремінь (претендент на посаду міністра освіти) і Юрій Мельник (претендент на посаду міністра АПК).

Посада міністра юстиції є для "НУ-НС" однією з ключових, пише видання. Члени партії "Наша Україна" рекомендували на цю посаду Романа Зварича, однак він згодом заявив самовідвід, щоб, як пояснили в "НУ-НС", "не йти проти президента", тому що "йому (Зваричу) сказали, що Оніщука подав президент".

"Народна самооборона" наполягала на висуванні на цю посаду Володимира Стретовича. Представники "Самооборони" підкреслюють, що Оніщук був одним із 7 "неподпісантів", які ледве не зірвали підписання коаліційної угоди.

Серед докорів на його адресу "нашоукраїнці" висувають і "перебування в іншому таборі" – у Верховну Раду V скликання Оніщук був обраний за списками Партії промисловців і підприємців України, яка пізніше перейшла на сторону антикризової коаліції.

"Мене рекомендувала низка моїх колег по фракції, крім того, мою кандидатуру підтримав президент. Інших претендентів підтримують інші групи депутатів, але не підтримує президент", - пояснив Оніщук.

При цьому відмовитися від міністерської посади він готовий тільки якщо у фракції будуть до нього претензії професійного характеру. "А інакше це виглядає як помста за те, що в нещодавньому конфлікті я виступив на стороні президента", - вважає Оніщук.

Не згодні в "НУ-НС" і з висуванням на посаду міністра освіти Василя Кременя. Спершу кандидатом на цю посаду був ректор Львівського національного університету ім. І. Франка Іван Вакарчук, а тепер нібито розглядається кандидатура ректора Києво-Могилянської академії В`ячеслава Брюховецького.

Крім того, дискусії в "НУ-НС" ведуться навколо Юрія Єханурова і Володимира Огризка, запропонованих президентом на посади міністра оборони і голови МЗС відповідно. Ці посади належать до президентської квоти, однак у "НУ-НС" наполягають, що перед внесенням цих кандидатур, Ющенку слід було провести консультації з фракцією.

"Секретаріат президента нав`язує нам свої рішення, навіть не намагаючись погоджувати їх із фракцією. Ми маємо вимагати перегляду декількох кандидатур, причому йдеться як про квоту "НУ-НС", так і про президентську квоту", - заявив Геннадій Москаль.

У "НУ-НС" розраховують, що президент поставить крапку у фрацкійних суперечках. "Думаю, що зрештою ми зійдемося на компромісному рішенні: найбільш суперечливі міністри будуть змінені, а з іншими ми погодимося", - сказав Юрій Кармазін.

Українська правда