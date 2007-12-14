Партія регіонів вимагає перенести Тимошенко на вівторок

Фракція Партії регіонів висуває вимогу щодо голосування за кандидатуру прем’єр-міністра України у вівторок, 18 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив з мікрофона, розміщеного на трибуні у сесійній залі парламенту.

Він зазначив, що зараз триває Погоджувальна рада і йдеться про можливість прийняття спільного рішення усіх фракцій щодо зміни форми голосування.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, йдеться про можливість голосування за кандидатуру прем’єр-міністра шляхом підняття рук із фіксацією цього на відео та аудіоносії. Він наголосив, що остаточне рішення ще не прийнято.

Як сказав голова ВР, фракція Партії регіонів виставляє вимогу щодо голосування у вівторок. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що він пропонує у такій ситуації зайти сьогодні усім народним депутатам у сесійну залу і проголосувати за порядок денний роботи парламенту 18 грудня.

За його словами, на ранковому засіданні ВР має бути передбачено звільнення нинішнього прем’єр-міністра та обрання нового прем’єр-міністра, звільнення попереднього складу Кабінету міністрів та обрання нового уряду.

Як зауважив А.ЯЦЕНЮК, на вечірньому засіданні парламенту у вівторок мали б розглядатися питання щодо формування комітетів і керівництва ВР.

Водночас він підкреслив, що це жодним чином не стосується голосування за прем’єр-міністра України.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що керівники фракцій «взяли ще 15 хвилин для прийняття остаточного рішення», і вибачився за неможливість проведення сьогоднішнього засідання ВР. За словами спікера, переговорний процес «іде дуже-дуже складно».

Щоб зробити це оголошення, А.ЯЦЕНЮК зайшов до сесійної зали через двері з правої сторони, де розміщується фракція НУ-НС, оскільки трибуна парламенту і двері за президією ВР заблоковані кріслами. Також заблоковані кріслами двері за урядовою ложею.

Члени фракції Партії регіонів розміщуються за столом президії парламенту, в урядовій ложі та біля трибуни.