Литвин вважає, що Ющенко може пропустити 2-у серію Тимошенкіади

12:52, 14 грудня 2007
Політика
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Коментар лідера блоку свого імені

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає необов`язковою особисту присутність Президента України Віктора ЮЩЕНКА в сесійному залі Верховної Ради при повторному розгляді кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив сьогодні журналістам у ВР.

«Якби Президент вніс нову кандидатуру, то йому, звичайно, треба було б аргументувати своє подання, а оскільки Президент вніс повторно Юлію ТИМОШЕНКО, то, на мій погляд, йому не обов`язково особисто бути присутнім у залі і оприлюднити своє подання», - сказав В.ЛИТВИН.

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