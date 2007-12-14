Литвин вважає, що Ющенко може пропустити 2-у серію Тимошенкіади
12:52, 14 грудня 2007Політика
2276
Коментар лідера блоку свого імені
Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає необов`язковою особисту присутність Президента України Віктора ЮЩЕНКА в сесійному залі Верховної Ради при повторному розгляді кандидатури Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЛИТВИН висловив сьогодні журналістам у ВР.
«Якби Президент вніс нову кандидатуру, то йому, звичайно, треба було б аргументувати своє подання, а оскільки Президент вніс повторно Юлію ТИМОШЕНКО, то, на мій погляд, йому не обов`язково особисто бути присутнім у залі і оприлюднити своє подання», - сказав В.ЛИТВИН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter