Чорновіл каже, що міг “от, взяти і проголосувати” за Тимошенко

Нардеп від ПР Тарас Чорновіл на програмі “Дуель”, що на ТРК "Україна" заявив нардепу від БЮТ Андрію Шкілю, що нинішня парламентська коаліція має підтвердити свою життєздатність. “Може, і я був би не проти особисто, попри певні претензії до Юлії Тимошенко, от, взяти і проголосувати за неї. Можливо, я не проти був би проголосувати за Арсенія Яценюка”. У відповідь на зустрічне запитання, чому ж тоді не голосував, Чорновіл заявив, що, на його думку “у таких принципових питаннях” (коли створюється коаліція і “доказується її життєдіяльність”) не може “опозиція включатися в ті голосування”.

Тим більше, додав Чорновіл “...в ситуації, коли Верховна Рада – це є зіткнення різних політичних позицій і інтересів, тому дозвольте мені сказати, ми не в інституті благородних девиць, а в досить-таки активному жорсткому середовищі”.