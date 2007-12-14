Регіонали посилили блокування: Турчинов знає причину

Один із лідерів фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про присутність у Верховній Раді всіх 227 депутатів, які входять в коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні журналістам.

«Всі 227 депутатів на місці, і саме тому ми наполягаємо на проведенні сьогодні голосування, і саме тому вони (фракція Партії регіонів – УНІАН) посилили блокування трибуни, знаючи, що всі депутати коаліції зареєстровані», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, зараз у ВР продовжується засідання Погоджувальної ради, за результатами якої планується підписати протокол про досягнуті домовленості.

Як повідомляв УНІАН, депутат від Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ заявляв, що в сесійному залі ВР присутній тільки 221 народний депутат, які входить в коаліцію, і тому навіть виходячи з цього, неможливо ставити питання про голосування за кандидатуру прем`єр-міністра України.