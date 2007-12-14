15-хвилинна перерва у ВР триває третю годину

У Верховній Раді України досі не розпочалося пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, перерва у засіданні була оголошена близько 12-ї години на 15 хвилин.

За час перерви між представниками фракцій відбувалися консультації щодо порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання.

Депутати від фракції Партії регіонів продовжують блокувати трибуну, президію і ложу уряду ВР.

Згідно з регламентом, у п’ятницю у парламенті має відбуватися тільки ранкове пленарне засідання, і ВР закінчує свою роботу о 14.00.