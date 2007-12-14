15-хвилинна перерва у ВР триває третю годину
14:09, 14 грудня 2007Політика
1501
ПР блокує без обіду
У Верховній Раді України досі не розпочалося пленарне засідання.
Як передає кореспондент УНІАН, перерва у засіданні була оголошена близько 12-ї години на 15 хвилин.
За час перерви між представниками фракцій відбувалися консультації щодо порядку денного сьогоднішнього пленарного засідання.
Депутати від фракції Партії регіонів продовжують блокувати трибуну, президію і ложу уряду ВР.
Згідно з регламентом, у п’ятницю у парламенті має відбуватися тільки ранкове пленарне засідання, і ВР закінчує свою роботу о 14.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter