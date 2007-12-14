Тимошенко перенесли на вівторок

Верховна Рада України у вівторок, 18 грудня, першим питанням планує розглянути призначення прем’єр-міністра України та формування нового складу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту повідомив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, така домовленість була досягнута під час консультацій між представниками усіх фракцій.

Зокрема, у вівторок планується розглянути питання щодо призначення прем’єр-міністра, про відставку попереднього керівника уряду, про відставку усього складу Кабінету міністрів і формування нового складу уряду.

Після цього, за словами А.ЯЦЕНЮКА, буде розглянуто питання щодо припинення повноважень тих народних депутатів, які увійдуть до нового складу уряду.