Янукович поїде на з`їзд «Єдиної Росії»?

17 грудня прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ має намір відвідати в Москві з`їзд партії «Єдина Росія».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час відеомосту Київ-Москва повідомив директор Інституту СНД, депутат Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН.

«У понеділок, 17 грудня, до нас на з`їзд «Єдиної Росії» приїжджає Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ», - сказав К.ЗАТУЛІН.

Він нагадав, що Партія регіонів і «Єдина Росія» співробітничають з 2005 року.