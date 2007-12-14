Янукович поїде на з`їзд «Єдиної Росії»?
14:27, 14 грудня 2007Політика
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Затулін чекає прем`єра в гості
17 грудня прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ має намір відвідати в Москві з`їзд партії «Єдина Росія».
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час відеомосту Київ-Москва повідомив директор Інституту СНД, депутат Держдуми Костянтин ЗАТУЛІН.
«У понеділок, 17 грудня, до нас на з`їзд «Єдиної Росії» приїжджає Віктор Федорович ЯНУКОВИЧ», - сказав К.ЗАТУЛІН.
Він нагадав, що Партія регіонів і «Єдина Росія» співробітничають з 2005 року.
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