За Тимошенко голосуватимуть руками

Верховна Рада України ухвалила рішення про зміну способу голосування під час призначення у вівторок, 18 грудня, прем’єр-міністра України та нового складу уряду, а також під час голосування за звільнення прем’єр-міністра та звільнення старого Кабміну.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосувало 253 із 274 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосували за це рішення в повному складі фракції Партії регіонів та Блоку Литвина.

Як повідомив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, згідно з рішенням, у вівторок кожен народний депутат під час процедури голосування перебуватиме на робочому місці, і коли голова ВР зачитуватиме за алфавітом прізвище народного депутата, то він при голосуванні «за» підніматиме руку і підтверджуватиме вголос своє рішення «за».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що при голосуванні «проти» народний депутат, який зареєструвався, залишатиметься на своєму робочому місці не піднімаючи руки.

Він повідомив, що весь процес зніматиметься аудіо- і відеосистемою. Процедура контролюватиметься Лічильною комісією ВР, вона також затверджуватиме результати голосування.