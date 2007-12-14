Литвин не хоче відповідати за призначення Тимошенко прем`єром

Фракція Блоку Литвина у вівторок не братиме участі в голосуванні за призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер фракції Володимир ЛИТВИН сьогодні журналістам.

«Ми не братимемо участі. Я вважаю, що потенціал і необхідні голоси у коаліції є», - сказав В.ЛИТВИН.

Лідер фракції вважає, що голосування за обрання Ю.ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром стане іспитом для коаліції на дієздатність. «Це їхня відповідальність, і я думаю, що за ТИМОШЕНКО проголосують 227 депутатів», - сказав В.ЛИТВИН.